Kriminalbeamte warnen vor Rechtslücken bei Drohnenabwehr

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 16:50 durch Sanjo Babić
Ein Panzir-S Luftabwehrraketenystem Bild: Maxim Blinow / Sputnik
Ein Panzir-S Luftabwehrraketenystem Bild: Maxim Blinow / Sputnik

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur äußern Kriminalbeamte erhebliche rechtliche Bedenken gegen aktuelle Drohnenabwehr-Pläne.

Fachleute aus der Kriminalpolizei mahnen klare Eingriffsbefugnisse und eindeutige Zuständigkeiten an. Ohne saubere Gesetzesgrundlage drohten aus ihrer Sicht Beweiskonflikte und Haftungsfragen. Zudem werde auf die Notwendigkeit technischer Standards hingewiesen.
Die Politik soll nachbessern, damit Sicherheitsbehörden praxistauglich handeln können.

Quelle: ExtremNews

