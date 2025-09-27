Kriminalbeamte warnen vor Rechtslücken bei Drohnenabwehr

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur äußern Kriminalbeamte erhebliche rechtliche Bedenken gegen aktuelle Drohnenabwehr-Pläne.

Fachleute aus der Kriminalpolizei mahnen klare Eingriffsbefugnisse und eindeutige Zuständigkeiten an. Ohne saubere Gesetzesgrundlage drohten aus ihrer Sicht Beweiskonflikte und Haftungsfragen. Zudem werde auf die Notwendigkeit technischer Standards hingewiesen.

Die Politik soll nachbessern, damit Sicherheitsbehörden praxistauglich handeln können.

