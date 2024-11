Kukies erwartet Abbruch der Commerzbank-Übernahme durch Unicredit

Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) erwartet, dass Unicredit seinen Übernahmeversuch der Commerzbank nicht vollenden wird. "Wir haben da eine sehr kritische Grundhaltung und der Vorstandsvorsitzende der Unicredit hat gesagt, dass er sich über die Kritik der Bundesregierung nicht hinwegsetzen will", sagte Kukies dem ARD-Hauptstadtstudio. "Von daher gehe ich davon aus, dass er das dann auch nicht machen wird."

Zu einem möglichen Kompromiss mit der Union beim Ausgleich der kalten Progression noch in dieser Wahlperiode sagte Kukies: "Ich kann dem aber natürlich nicht vorgreifen und will dem auch gar nicht vorgreifen. Vertraulichkeit von Gesprächen ist immer sehr wichtig, und von daher muss ich noch einen bisschen um Geduld bitten", so der Sozialdemokrat.

Es gebe jetzt einige Bundestags-Sitzungswochen, "insbesondere die Woche, in der der Bundeskanzler auch die Vertrauensfrage stellt", sagte Kukies. "Darauf bereiten wir uns jetzt sehr intensiv vor und sprechen mit den betroffenen Fraktionen und hoffen da, dass alle sich am Ende einigen werden", kündigte der Minister an. Man müsse die Wirtschaft und die Bürger "dringend entlasten".

Quelle: dts Nachrichtenagentur