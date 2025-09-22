Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Corona-Enquete - Aufarbeitung ohne Basis: KBV fordert Stimmen aus der Versorgung

Corona-Enquete - Aufarbeitung ohne Basis: KBV fordert Stimmen aus der Versorgung

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 16:26 durch Sanjo Babić
Affentheater oder Die 4-Affen (Symbolbild)
Affentheater oder Die 4-Affen (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Unbekannt

KBV-Chef Andreas Gassen kritisiert laut dts im RND, dass in der Corona-Enquetekommission Praktiker fehlen; die Aufarbeitung müsse wissenschaftlich und politisch erfolgen, aber mit Blick aus der Versorgung.

Anlässlich der ersten Anhörung im Bundestag mahnt die Kassenärztliche Bundesvereinigung mehr Praxisnähe an. Gassen sagt, die nächste Pandemie sei nur eine Frage der Zeit. Daher müsse die Kommission klären, was gut lief und was nicht.

Vertreter aus Landtagen berichten bereits von ihren Gremien. Die Enquete umfasst 14 Abgeordnete und 14 Sachverständige. Ein Abschlussbericht ist für 2027 geplant. Aus Sicht der KBV fehlt ohne die Perspektive aus den Praxen ein entscheidender Baustein.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte manko in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige