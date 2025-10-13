Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Aminata Touré (Grüne): „Kleidung ist mein Panzer“ – Politikstil und Repräsentation

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:21 durch Sanjo Babić
Aminata Touré (2021)
Aminata Touré (2021)

Foto: Michael Brandtner
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) beschreibt Kleidung als „Panzer“, meldet die dts Nachrichtenagentur. In Gesprächen betont sie, sichtbare Repräsentation stärke Selbstbewusstsein und Haltung. Sie reagiert damit auf Anfeindungen und die verrohte Tonlage im Netz.

Touré schildert, dass Auftritte, Sprache und Outfit für sie zusammengehören. Sie wolle damit Professionalität zeigen und zugleich jungen Menschen signalisieren, dass Vielfalt in der Politik Raum hat. Das Bild vom „Panzer“ stehe für Selbstschutz und Standfestigkeit in kontroversen Debatten.

Parallel wirbt die Ministerin dafür, Inhalte nicht dem Stil zu opfern: Entscheidend seien funktionierende Kommunalverwaltungen, gute Kitas und verlässliche Sozialpolitik. Ihre Partei solle beides liefern – Haltung und Handwerk.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


