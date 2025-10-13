Aminata Touré (Grüne): „Kleidung ist mein Panzer“ – Politikstil und Repräsentation

Die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) beschreibt Kleidung als „Panzer“, meldet die dts Nachrichtenagentur. In Gesprächen betont sie, sichtbare Repräsentation stärke Selbstbewusstsein und Haltung. Sie reagiert damit auf Anfeindungen und die verrohte Tonlage im Netz.

Touré schildert, dass Auftritte, Sprache und Outfit für sie zusammengehören. Sie wolle damit Professionalität zeigen und zugleich jungen Menschen signalisieren, dass Vielfalt in der Politik Raum hat. Das Bild vom „Panzer“ stehe für Selbstschutz und Standfestigkeit in kontroversen Debatten.

Parallel wirbt die Ministerin dafür, Inhalte nicht dem Stil zu opfern: Entscheidend seien funktionierende Kommunalverwaltungen, gute Kitas und verlässliche Sozialpolitik. Ihre Partei solle beides liefern – Haltung und Handwerk.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



