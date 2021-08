Außenpolitik-Umfrage: Laschet und Baerbock BEIDE unfähig!

Das Arbeitszeugnis durch den Souverän ist vernichtend: Fast DREI VIERTEL der Deutschen halten die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihren CDU-Konkurrenten Armin Laschet außenpolitisch für inkompetent! Nur jeweils 16 Prozent – und somit weniger als ein Fünftel – halten sie in diesen Fragen für kompetent. Das ergab eine Umfrage des Civey-Instituts im Auftrag des „Spiegel“ über die die AfD berichtet.

Weiter berichtet die AfD: Angesichts der Tatsache, dass Deutschland mit gewaltigen außenpolitischen Herausforderungen zu kämpfen hat, ist das ein katastrophaler Befund für CDU und Grüne.



Verwunderlich ist das freilich nicht, nachdem das Vertrauen in die Kompetenz beider Kandidaten zuletzt auch in anderen Feldern einen Tiefpunkt erreichte. Baerbock steht in der Außenpolitik inhaltlich für einen völlig falschen Konfrontationskurs gegenüber Russland. Laschet wiederum biedert sich an die Türkei an und hatte sich mit seiner Landesregierung dafür eingesetzt, dass Erdogans Ditib-Behörde über die Inhalte des NRW-Religionsunterrichts mitentscheiden kann. Übrigens: Die AfD erreicht in der Civey-Umfrage trotz pausenloser Medienhetze einen Achtungserfolg und ist bei den außenpolitischen Kompetenzwerten immerhin die stärkste Oppositionspartei.

Quelle: AfD Deutschland