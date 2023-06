AfD: Geschichte schreiben: Am Sonntag den 1. AfD-Landrat Deutschlands wählen!

An diesem Sonntag ist es endlich so weit: Die Stichwahl für die Wahl des Landrats im thüringischen Sonneberg findet statt! Dort könnte die AfD erstmals einen Landrat stellen, nachdem unser Kandidat Robert Sesselmann im ersten Wahlgang 46,7 Prozent erzielte und somit auf Platz eins landete. In Anbetracht des erheblichen Vorsprungs, den Sesselmann im ersten Wahlgang gegenüber dem Zweitplatzierten verbuchen konnte, ist die Chance zum AfD-Durchbruch zum Greifen nah! Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der in Sonneberg geborene Rechtsanwalt und dreifache Familienvater Robert Sesselmann steht für eine Politik der Bürgernähe: Für ein modernes und zukunftsorientiertes Landratsamt, für den Erhalt des Landkreises mit seinen Vereinen und Traditionen. Aber natürlich auch für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und eine Energiepolitik ohne Enteignungs-Wahnsinn. Du hast die Wahl: Sorge jetzt für den Paukenschlag, der in ganz Deutschland hörbar wird! Leiste einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verankerung der AfD – allem Gezeter der Medien und der etablierten Parteien zum Trotz. Wir zählen auf Dich – denn Sonneberg und Deutschland brauchen eine politische Wende!" Quelle: AfD Deutschland