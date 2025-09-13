Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik CDA-Vorsitzender Radtke: Erbschaftsteuer-Debatte nicht voreilig beerdigen

CDA-Vorsitzender Radtke: Erbschaftsteuer-Debatte nicht voreilig beerdigen

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
Dennis Radtke (2024)
Dennis Radtke (2024)

Lizenz: Attribution
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Chef des CDU-Sozialflügels warnt die Union davor, die öffentliche Diskussion um Nachbesserungen bei der Erbschaftssteuer abzuwürgen. "Wir sollten eine Debatte über die Schließung von Schlupflöchern bei der Erbschaftssteuer nicht voreilig beenden", sagte Dennis Radtke im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) betonte: "Bei der Erbschaftssteuer werden jedes Jahr Milliardenbeträge verschenkt, weil es Ausnahmetatbestände gibt, die sie Normalverdienern nicht mehr erklären können. Deshalb sollten wir nicht die Sätze ändern, wohl aber ungerechtfertigte Ausnahmen streichen." 

Als Beispiel nannte Radtke die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung. Sie führe dazu, kritisierte der CDU-Europapolitiker, "dass Milliardäre unter Umständen nichts zahlen müssen, weil sie angeblich nicht liquide sind - während jemand mit einem Einfamilienhaus in München in die Steuerpflicht rutscht. Das ist absurd".

Mit Blick auf die Diskussion um Steuererhöhungen sagte CDA-Chef Radtke: "Inzwischen zahlen ja schon viele Facharbeiter in der Industrie den Spitzensteuersatz und nicht erst die Superreichen. Deshalb halte ich nichts von einer pauschalen Erhöhung der Spitzensteuersätze, aber alternative Modelle mit Entlastungen für die Mitte und moderater Anhebung für Spitzenverdiener sollten wir diskutieren".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte loben in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige