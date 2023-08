AfD: Einzelfall der Woche: Syrer missbraucht wehrlose Frauen nach Krankenhaus-OP!

Es ist wieder einer dieser Fälle, die uns sprachlos zurücklassen: Der 43-jährige Syrer Zakwan A. hat offenbar seine Arbeitsstelle im Essensdienst eines Hamburger Universitätsklinikums ausgenutzt, um dort zwei Frauen (52, 53) kurz nach ihrer Operation sexuell zu missbrauchen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dabei nutzte er womöglich die Hilflosigkeit der Frauen gezielt aus, denn beide Frauen konnten sich kaum bewegen; der 53-Jährigen war ein Bein amputiert worden. Seit dem gestrigen Dienstag muss sich der Tatverdächtige am Amtsgericht Hamburg-Mitte verantworten.

Man kann sich schlichtweg nicht vorstellen, was für einen Alptraum die Opfer erleben mussten. Sind wir etwa nicht einmal in unseren Krankenhäusern sicher? Ist dies das „beste Deutschland, das es je gegeben hat“, wie der amtierende Bundespräsident behauptet? Nein, wir wollen nicht in einem Land leben, in welchem solche Zustände zum Alltag gehören. Deshalb sagen wir ganz klar: Wer hier als Migrant kriminell wird oder sich auch nur illegal in Deutschland aufhält, der hat hier nichts zu suchen und muss abgeschoben werden!