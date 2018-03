Designierter Kanzleramtsminister gegen Diesel-Fahrverbote

Der designierte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) spricht sich im Streit um Dieselfahrverbote gegen Einschränkungen für Autofahrer und die Einführung einer blauen Plakette aus. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus erklärte Braun: "Generelle Fahrverbote sind falsch. Wir wollen, dass Millionen Dieselbesitzer mit ihren Autos auch weiterhin in deutschen Städten fahren können. Eine blaue Plakette wäre nur ein Instrument, um regionale Fahrverbote besser umzusetzen."

Auch ein Hardware-Update für Diesel-Fahrzeuge sieht Braun kritisch. "Eine Nachrüstung geeigneter Dieselautos hilft nicht, wenn in einer Stadt die Grenzwerte zur Reinhaltung der Luft überschritten und Fahrverbote angeordnet werden." Braun kündigte an, der Bund wolle betroffenen Städten helfen: "Viele Städte werden durch den Einsatz von Elektrobussen und intelligenten Leitsystemen ihre Abgaswerte senken. In den wenigen Fällen, wo das noch nicht ausreicht, werden wir mit den Betroffenen darüber reden, wo der Bund noch zusätzlich helfen kann."

Quelle: dts Nachrichtenagentur