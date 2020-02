Schäuble verteidigt Gabriels Wechsel zur Deutschen Bank

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat den ehemaligen SPD-Chef und früheren Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in Schutz genommen und dessen Wechsel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank verteidigt.

"Sigmar Gabriel hat alle Fristen gewahrt, die es bei einem Wechsel in die Wirtschaft zu beachten gilt. Die Deutsche Bank hat die Entscheidung getroffen, dass sie ihn gerne in ihrem Gremium hätte. Was soll daran anrüchig sein?", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Dass die Entscheidung nicht jedem in der SPD gefalle, "das kann ich allerdings verstehen", so der CDU-Politiker weiter. Ende Januar war bekannt geworden, dass sich Gabriel bei der Hauptversammlung am 20. Mai den Aktionären der Deutschen Bank zur Wahl stellen will.

Quelle: dts Nachrichtenagentur