Hans-Peter Hörner MdL: Olympia ist Chance für Sport, Land und Generationen

„Zeit, dass sich Baden-Württemberg auf der größten sportlichen Bühne der Welt präsentiert – den Olympischen Spielen.“ Mit diesen Worten eröffnete der sportpolitische AfD-Fraktionssprecher Hans-Peter Hörner MdL seinen Debattenbeitrag zur Bewerbung um Olympia im Landtag.

Hörner weiter: „Die letzten Olympischen Spiele auf deutschem Boden fanden 1972 in München statt. Seitdem ist Deutschland als Gastgeber abwesend geblieben – und bis mindestens 2040 wird sich daran nichts ändern. Laut Stellungnahme des Kultusministeriums gibt es in Baden-Württemberg kein Olympiastadion, kein Olympisches Dorf und Spezialsportstätten, welche nur teilweise olympiatauglich sind.“



Die Schaffung von Radwegen für Lastenfahrräder oder Rikscha-Kutschen darf die Mobilität nicht prägen, so Hörner. „Olympische Spiele wären ein starker Impuls – für unsere Sportlandschaft, den Tourismus, die Innovationskraft und den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Der olympische Gedanke steht für Leistungsbereitschaft, Fairness und grenzenlose Begeisterung für den Sport. Sie inspirieren unsere Jugend, fördern Bewegung und schaffen Aufmerksamkeit für Sportarten, die sonst im Schatten stehen. Anspruchsvoll ist nicht gleich unmöglich.

Im Gegenteil – es ist eine Chance. Für den Sport. Für das Baden-Württemberg. Für kommende Generationen. Wir fordern die Landesregierung auf, gemeinsam mit dem DOSB, mit Städten und Gemeinden, auf Basis früherer Vorarbeiten die Voraussetzungen für eine Bewerbung um die nächstmöglichen Olympischen Spiele zu schaffen – finanziell, organisatorisch, strategisch.“

Quelle: AfD BW