AfD: Wir auf der Straße: Mit den Bürgern gegen den Filz

Je stärker unser Rückhalt bei den Bürgern, umso rauer das politische Klima. Damit rechnen und leben wir. Dass es aber mittlerweile gefährlich wird, ist nicht mehr hinnehmbar. Der Angriff auf unseren Bundessprecher Tino Chrupalla in dieser Woche verlangt nicht nur nach Aufklärung, sondern auch nach Schuldeingeständnisse bei jenen, die seit Jahren gegen die AfD hetzen.

Verhöhnungen und Verwünschungen selbst nach tätlichen Attacken auf unsere Politiker zeigen darüber hinaus, wie niederträchtig und undemokratisch die politische Konkurrenz mittlerweile ist.

Auch deshalb wird es Zeit für die blaue Wende. Und die streben wir nicht nur auf Landes- und Bundesebene, sondern auch in den Rathäusern an. In Bitterfeld-Wolfen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Unser Kandidat Henning Dornack lag schon im ersten Wahlgang vor dem Amtsinhaber von der CDU. In Bitterfeld wird der Wahlkampf nicht nur über Plakate ausgetragen, sondern auch auf der Straße: In dieser Woche stand die regelmäßige Montagsdemo im Zeichen des Wechsels an der Rathausspitze. Wir haben mit Henning Dornack über seine Ziele und den erstaunlichen Rückhalt in der Bürgerschaft gesprochen.

Und: Auch am Tag der Deutschen Einheit waren wir mit den Menschen auf der Straße – und zwar in der Hauptstadt. Hier in Berlin hatten mehrere Initiativen zu Demonstrationen eingeladen, weit über Zehntausend Menschen waren gefolgt. Eine der Kernforderungen: Der sofortige Rücktritt der Bundesregierung. Schwarz-Rot-Goldene Fahnen, flammende Reden, der Geist von 1989 war deutlich zu spüren. Wir haben am Rande der Demo mit Dennis Hohloch über noch bestehende Gräben in der Bevölkerung gesprochen – und wie sie sich 33 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich schließen lassen.





