Jan Schiffers: Unsinnige Corona-Regeln überfordern unsere Kitas

Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising schlägt Alarm, da Söders neueste Corona-Regeln das Kita-Personal ans Limit bringen. Die Staatsregierung würde wegen der Personalprobleme in den Gesundheitsämtern ihre Aufgaben auf die Träger und Einrichtungsleitungen abwälzen.

Derweil fordert Julika Sandt von der FDP-Fraktion, dass die PCR-Pool-Tests nicht nur in Grundschulen, sondern auch flächendeckend in allen Kitas in Bayern zur Anwendung kommen sollen.



Dazu äußert sich Jan Schiffers, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, wie folgt: "Die Kindertageseinrichtungen sind mit den Corona-Regeln völlig überfordert. Der Fachpersonalmangel in Kitas war schon vor Corona eklatant und verstärkt sich durch Quarantäneregelungen sowie zunehmende Unattraktivität des Berufs. Das Personal ist fast nur noch mit Corona-Management beschäftigt und kann der Bildungs- und Betreuungsarbeit kaum noch nachkommen.

Es kann nicht oft genug betont werden, dass Kinder nie Infektionstreiber waren. Dennoch werden gerade für Kinder die Maßnahmen immer schärfer, vor allem was das Testregime anbelangt. Nichtsdestotrotz fordert die FDP-Landtagsabgeordnete Julika Sandt immer wieder die Einführung der PCR-Lolli-Tests analog zu den Grundschulen. Auch SPD und Grüne im Landtag befürworten die PCR-Lolli-Tests bei den Kleinsten.

Dazu sagen wir von der AfD ganz klar nein! PCR-Lolli-Tests müssten vor Ort von Kita-Personal durchgeführt werden und würden daher noch mehr wertvolle Zeit stehlen. Generell lehnen wir jede Form von Testpflicht bei Kindern ab und fordern, die Kinder endlich in Ruhe zu lassen. Alle kindeswohlgefährdenden Corona-Maßnahmen müssen sofort beendet werden! Lockerungen gibt es bei Herrn Söder offenbar nur für das Wahlvolk. Nur die AfD gibt den Kindern in Bayern eine Stimme!"

Quelle: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)