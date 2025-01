Tschentscher will neue Hamburger Olympia-Bewerbung

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) spricht sich für eine erneute Bewerbung Hamburgs um die Olympischen Spiele aus, möglicherweise auch in einer Tandembewerbung mit Berlin. "Ich fände es großartig, wenn sich Hamburg an den Plänen des Deutschen Olympischen Sportbundes beteiligt, sich noch einmal beim IOC um Olympische Spiele zu bewerben", sagte Tschentscher der "Welt am Sonntag". Olympia wäre für Hamburg eine "große Chance".

Tschentscher kündigte an, vor einer endgültigen Bewerbung erneut die Hamburger darüber entscheiden zu lassen, zeigte sich aber optimistisch, dass eine solche Abstimmung anders als im Jahr 2015 positiv ausfallen würde: "Die Anforderungen an die Austragungsstätten wurden erleichtert, die Investitionen wären deutlich geringer - gerade, wenn man es in einer Doppelbewerbung mit Berlin machen würde. Paris hat gezeigt, dass Olympische Spiele heute ganz anders möglich sind - das können wir auch."

Quelle: dts Nachrichtenagentur