Weidel: Die Kitas sollten wieder geöffnet werden!

Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Alice Weidel MdB fordert eine schnelle und sichere Öffnung der Kitas und richtet an Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten den Appell, sich endlich auf einen konkreten Fahrplan zur Öffnung der Kitas zu einigen.

Alice Weidel: „Es kann nicht sein, dass Eltern ihren Jahresurlaub nehmen oder von Kurzarbeitergeld leben, um ihre Kinder zu betreuen. Deutschland braucht dringend einen verbindlichen Fahrplan für eine stufenweise Öffnung der Kitas. In vielen Bundesländern gibt es bereits eine Kita-Notbetreuung. Offenbar wird dort vieles richtig gemacht, denn diese Kitas sind nicht zu Corona-Hotspots geworden. Auf diesen positiven Erfahrungen gilt es aufzubauen und die Kitas deutschlandweit – so schnell und so sicher wie möglich – wieder ganz zu öffnen.“

Quelle: AfD Deutschland