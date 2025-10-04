Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Hubig (SPD) kritisiert weitreichende Bundeswehr-Einsätze gegen Drohnen

Hubig (SPD) kritisiert weitreichende Bundeswehr-Einsätze gegen Drohnen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 10:52 durch Sanjo Babić
Dr. Stefanie Hubig (2025)
Dr. Stefanie Hubig (2025)

Lizenz: Attribution
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, sieht Hubig (SPD) weitreichende Bundeswehr-Einsätze gegen Drohnen kritisch. Sie warnt vor Eingriffen in Grundrechte und fordert klare Zuständigkeiten von Polizei und Sicherheitsbehörden.

Inhaltlich geht es um die Frage, wo militärische Fähigkeiten die zivile Luftsicherheit sinnvoll ergänzen und wo die Schwelle zur subsidiären Amtshilfe überschritten wäre. Genannt werden strikte Rechtsgrundlagen, transparente Einsatzregeln und Proportionalität bei Störmaßnahmen. Zudem fordert sie Investitionen in Erkennung, Prävention und behördenübergreifende Lagebilder, bevor Befugnisse ausgeweitet werden.

Sicherheitsexperten sehen die Abwehr kleiner unbemannter Systeme als Querschnittsaufgabe. Neben Technik zählen Schulungen und Meldeketten, damit Eingriffe wirksam und rechtsfest sind. Die politische Debatte dürfte an Fahrt gewinnen, weil Drohnenvorfälle an Flughäfen und bei Großevents zunehmen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wisent in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige