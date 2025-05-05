Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schnieder (CDU) bedauert Absage – Gewerkschaft begrüßt Signal

Schnieder (CDU) bedauert Absage – Gewerkschaft begrüßt Signal

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 12:51 durch Sanjo Babić
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)

Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat den Rückzug von Dirk Rompf bedauert, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zeigte sich zufrieden, meldet FinanzNachrichten.de.

Schnieder betonte die Bedeutung einer zügigen Neubesetzung für die Stabilisierung der Infrastrukturprojekte. Die EVG wertete die Entscheidung als Chance für einen Neuanfang in der Führung. Hintergrund ist der hohe Investitionsbedarf bei Netz und Knoten sowie die Erwartung verlässlicher Bauabläufe. Unterschiedliche Bewertungen der Personalie spiegeln die angespannten Erwartungen an die künftige Infrago-Spitze.

Aus der Branche heißt es, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Bund und Bauwirtschaft müsse jetzt funktionieren. Nur so ließen sich Termine und Qualität halten.

Quelle: ExtremNews


