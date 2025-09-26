Treffen der Agrarminister: Bürokratieabbau und Planungssicherheit gefordert

Nach Angaben von tagesschau.de standen beim Treffen der Agrarminister die Belastungen in der Landwirtschaft im Mittelpunkt. Landwirte fordern spürbare Vereinfachungen und verlässliche Rahmenbedingungen.

Zur Sprache kamen Dokumentationspflichten, Auflagen und Investitionshemmnisse. Ländervertreter sehen Spielräume bei der Auslegung von EU-Regeln und verlangen Tempo bei Genehmigungen. Der Bund wurde aufgefordert, Förderkulissen zu entbürokratisieren und Hilfsprogramme passgenauer zu gestalten.

Verbände mahnen, ohne schnelle Signale drohten Aufgabe von Betrieben und Investitionsstaus. Gleichzeitig bleibt der Anspruch, Klima-, Umwelt- und Tierschutz mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu verbinden.

Quelle: ExtremNews



