Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Treffen der Agrarminister: Bürokratieabbau und Planungssicherheit gefordert

Treffen der Agrarminister: Bürokratieabbau und Planungssicherheit gefordert

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 13:48 durch Sanjo Babić
Bauernhof (Symbolbild)
Bauernhof (Symbolbild)

Bild: Hans-Joachim Köhn / pixelio.de

Nach Angaben von tagesschau.de standen beim Treffen der Agrarminister die Belastungen in der Landwirtschaft im Mittelpunkt. Landwirte fordern spürbare Vereinfachungen und verlässliche Rahmenbedingungen.

Zur Sprache kamen Dokumentationspflichten, Auflagen und Investitionshemmnisse. Ländervertreter sehen Spielräume bei der Auslegung von EU-Regeln und verlangen Tempo bei Genehmigungen. Der Bund wurde aufgefordert, Förderkulissen zu entbürokratisieren und Hilfsprogramme passgenauer zu gestalten.

Verbände mahnen, ohne schnelle Signale drohten Aufgabe von Betrieben und Investitionsstaus. Gleichzeitig bleibt der Anspruch, Klima-, Umwelt- und Tierschutz mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit zu verbinden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte stahl in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige