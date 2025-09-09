SSW: Gute Nachrichten für die nationalen Minderheiten

Die Einsparungen bei den nationalen Minderheiten im Bundeshaushalt 2025 durch den Haushaltsausschuss zurückgenommen und 50 Prozent Aufwuchs für Årsmøderne. In der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2025 am 4. September hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die finanziellen Ansätze für die Organisationen und Gremien der nationalen Minderheiten festgelegt. Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler zeigt sich über die Ergebnisse sehr erfreut.

Seidler weiter: "Bei unseren nationalen Minderheiten wurden durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages alle vorgesehenen Einsparungen zurückgenommen. Das sind sehr gute Nachrichten für unsere nationalen Minderheiten und ihre Organisationen in diesen herausfordernden Zeiten.

Besonders freut mich, dass der Haushaltsausschuss anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Årsmøderne auf meine Anregung beschlossen hat, die Unterstützung des Bundes für SSF für die Årsmøderne 2025 um 50 Prozent zu erhöhen. Das ist ein schönes Zeichen der Unterstützung aus Berlin für unsere gesamte Minderheit. Mein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen für die Unterstützung", so Seidler.

Im Nachgang der Bereinigungssitzung werden die Beschlüsse des Haushaltsausschusses dem Plenum des Deutschen Bundestages vorgelegt und in der Haushaltswoche vom 15.-18.09. vom Deutschen Bundestag abschließend beschlossen."

Quelle: SSW