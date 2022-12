Schuldentilgungskonto des Bundes in diesem Jahr kaum genutzt

Auf dem Schuldentilgungskonto des Bundes ist in diesem Jahr wenig Geld eingegangen. Bis kurz vor Weihnachten wurden auf das Konto 55.589,46 Euro überwiesen, teilte das Bundesfinanzministerium mit, wie das "Handelsblatt" schreibt.

Auch der Gesamtbetrag, der seit Einrichtung des Kontos 2006 an den Bund überwiesen wurde, ist überschaubar: Insgesamt spendeten die Bürger ihrem Staat bis heute 1,38 Millionen Euro. Der Bund hatte das "Schuldentilgungskonto" 2006 auf "vielfachen Wunsch" der Bürger eingerichtet, wie das Ministerium mitteilte. Seitdem können die Bürger ihrem Staat freiwillig Geld überweisen. Das Geld wird ausschließlich für den Schuldenabbau eingesetzt. 2021 waren auf das Konto 63.988,54 Euro eingegangen. Am größten war die Spendenbereitschaft im Jahr 2018, als Wohltäter dem Staat 609.977,81 Euro überwiesen. In den Jahren 2008 und 2009 waren dagegen gar keine Spende auf dem Konto eingegangen.



Das Schuldentilgungskonto hat die . IBAN DE17 8600 0000 0086 0010 30. Als Verwendungszweck, soll "Schuldentilgung" angegeben werden. Die Beträge lassen sich steuerlich nicht absetzen. Nach Angaben des Finanzministeriums dienen die Zahlungen "nicht gemeinnützigen Zwecken im steuerlichen Sinne".

Quelle: dts Nachrichtenagentur