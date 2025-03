Klöckner soll Bundestagspräsidentin werden

Die CDU/CSU-Fraktion hat auf ihrer Sitzung am heutigen Montag die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner einstimmig zur Bundestagspräsidentin nominiert. Sie soll bei der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags am 25. März ins zweithöchste Staatsamt gewählt werden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat nach parlamentarischer Tradition das Vorschlagsrecht für diese Position.

Julia Klöckner wurde einstimmig von der Unionsfraktion zur Bundestagspräsidentin nominiert. Die 52-jährige Abgeordnete aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz bedankte sich bei ihren Fraktionskolleginnen und -kollegen für den Vertrauensbeweis. Im Falle ihrer Wahl werde sie sich - so kündigte sie an - für eine Modernisierung des Parlaments einsetzen. Dazu gehörten unter anderem eine umfassende Digitalisierung und praxisnahe Modernisierung der Parlamentsarbeit, eine Verschlankung der Verwaltungsabläufe und eine effizientere Gestaltung des Parlamentarischen Fragerechts. Sie wolle eine faire Sachwalterin der Interessen des Deutschen Bundestages und aller seiner Abgeordneten gegenüber der Bundesregierung und der Öffentlichkeit sein, betonte Julia Klöckner.

Die studierte Theologin, Politologin und gelernte Journalistin Klöckner war in der vorangegangenen Legislaturperiode wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion. Sie führte von 2018 bis 2021 das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Im Bundeslandwirtschaftsministerium übte sie bereits von 2009 bis 2011 das Amt der Parlamentarischen Staatssekretärin aus. Dem Deutschen Bundestag gehörte sie bereits zwischen 2002 bis 2011 an. Von 2011 bis 2018 leitete sie die Fraktion der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz. Seit 2021 ist sie wieder Mitglied des Deutschen Bundestages und gewann aktuell ihren Wahlkreis wieder direkt. Auch in der Bundes-CDU nimmt Julia Klöckner eine herausgehobene Stellung ein. So war sie von 2012 bis 2022 Stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands. Seit Januar 2022 amtiert sie als Bundesschatzmeisterin der CDU.

