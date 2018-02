Christian Wulff bekommt Büste in Ahnengalerie

Fast genau sechs Jahre nach seinem Rücktritt erhält Alt-Bundespräsident Christian Wulff wie seine Amtsvorgänger eine Büste in der Ahnengalerie des Bundespräsidialamtes. Das Porträt des ehemaligen CDU-Politikers, für das er persönlich Modell stand, soll im Rahmen eines feierlichen Empfangs mit 40 geladenen Gästen am 22. Februar enthüllt werden, schreibt die "Bild am Sonntag".

Wie das Amt auf Anfrage bestätigt, hatte es schon vor längerer Zeit den Auftrag für die Büste erteilt. Eine Sprecherin: "Die Büste ist nach einem längeren Planungs- und Fertigungsprozess im Dezember 2017 fertig gestellt worden." Das 25.000 Euro teure Werk wurde vom Berliner Bildhauer Bertrand Freiesleben gestaltet, der 2012 beispielsweise auch das Porträt von Alt-Bundespräsident Horst Köhler gefertigt hatte. Quelle: dts Nachrichtenagentur

