Peter Felser: Bundesregierung lässt sich beim Wolf zum Jagen tragen

Zur durch die Bundesregierung abgegebenen EU-Meldung eines „guten“ Erhaltungszustands des Wolfs lediglich für eine Teilregion Deutschlands teilt Peter Felser, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion und Mitglied im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, mit: „Die Bundesregierung lässt sich hier buchstäblich zum Jagen tragen."

Felster weiter: "Tatsächlich kann die Meldung eines ‚guten’ Erhaltungszustands des Wolfs lediglich für die atlantische Teilregion in Deutschland nicht die Antwort auf die dramatisch steigende Gefahr durch den Wolf im ganzen Land sein. Wenn die Bundesregierung somit den überwiegenden Teil Deutschlands von ihrer Meldung an die EU ausnimmt, macht sie ein effizientes Wolfsmanagement zum wirtschaftlichen Schutz der Weidetierhalter und Landwirte weiter unmöglich.

Schon seit Jahren fordert die AfD-Fraktion (Drucksache 20/515) die Bundesregierung auf, die deutsche Weidetierhaltung zu erhalten und den unkontrollierten Anstieg des Wolfsbestandes zu regulieren und hat kürzlich in einer kleinen Anfrage (Drucksache 21/281) nochmals auf die Dringlichkeit des Problems hingewiesen. Zusätzlich haben erst vor wenigen Wochen die Länder Hessen, Bayern, Sachsen und Berlin in einem gemeinsamen Brandbrief an die Bundesregierung darauf gedrängt, endlich den günstigen Erhaltungszustand beim Wolf für ganz Deutschland festzustellen. Die Bundesregierung stellt dennoch auf Durchzug und ebnet nur für einen kleinen Teil des Landes den Weg für eine zielführende Bejagung. Offenbar setzt das für die EU-Meldung zuständige SPD-Umweltministerium ganz auf die grüne Karte und dreht dem Unions-geführten Agrarministerium eine lange Nase. Hier muss sich CSU-Landwirtschaftsminister Alois Rainer endlich gegen den blinden Öko-Aktionismus der SPD durchsetzen und dafür sorgen, dass der Wolf in ganz Deutschland rechtssicher bejagt werden kann.“

Quelle: AfD Deutschland