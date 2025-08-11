Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik VdK verlangt starkes Behindertengleichstellungsgesetz

VdK verlangt starkes Behindertengleichstellungsgesetz

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:46 durch Sanjo Babić
Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK)
Sozialverband VdK Deutschland e. V. (VdK)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert eine schnelle Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes. "Schwerbehinderte, Ältere oder Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind klammheimlich aus dem Sofortprogramm der ersten 100 Tage der Bundesregierung rausgeflogen", sagte sie der "Rheinischen Post".

Sie fügte hinzu: "Die Leerstelle bei der Verpflichtung zur Barrierefreiheit ist die neueste Enttäuschung."

Mit einer Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes wollen Union und SPD Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, etwa ihre Gebäude behindertengerecht umzubauen. Doch anders als vorgesehen, fehlte ein solches Regelwerk bislang auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. "Diese Uneinigkeit der Regierung ist ein echter Bremsklotz für Teilhabe und die Förderung der Wirtschaft", so Bentele. "Was wir brauchen, ist ein starkes Gesetz, das Millionen Menschen nicht vergisst."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte luftig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige