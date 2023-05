NRW-Gesellschaft trennt sich "fristlos" von Soyeon Schröder-Kim nach Teilnahme an Feier in russischer Botschaft

Die landeseigene Gesellschaft NRW.Global Business hat sich von Soyeon Schröder-Kim getrennt. "Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.GlobalBusiness fristlos beendet", sagte eine Sprecherin von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Die Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder war für das nordrhein-westfälische Unternehmen als Repräsentantin in Südkorea tätig. Schröder-Kim hatte in der vergangenen Woche mit ihrem Mann an einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen und damit für Kritik gesorgt. "Es gab mehrere Hinweise durch die NRW.Global Business gegenüber Frau Schröder-Kim, dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten", sagte die Sprecherin der Zeitung. Eine Beendigung des Dienstverhältnisses sie juristisch geprüft worden. "Diese Prüfung ist jetzt abgeschlossen."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)