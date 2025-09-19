Dr. Rainer Balzer: "Landesschülerbeirat in der LPK"

„Was der Landesschülerbeirat in seinem jugendlichen Überschwang heute präsentierte, ist an einseitigem Autoritarismus nicht zu überbieten.“ Mit diesen Worten reagiert der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die beiden Texte des Gremiums von heute.

Dr. Balzer weiter: „Wer Handyregeln für Schüler und Lehrer fordert, will allseitigen Zwang. Wer verpflichtende KZ-Besuche fordert, aber keine Pflichtbesuche in Stasi-Gedenkstätten, zeigt bereits moralische Schlagseite.

Und die Vehemenz, mit der auf ein Ende sozialer Ungleichheit in der Bildung gedrungen wurde, offenbart mindestens eine Wissenslücke: Ungleichheit ist nicht allein eine Frage materieller Ausstattung, sondern vor allem Ausdruck unterschiedlicher Wertorientierungen in den Familien. Manche Eltern fördern ihre Kinder mit klaren Erwartungen, kulturellem Kapital und Disziplin – andere setzen andere Schwerpunkte.

Diese Unterschiede lassen sich durch staatliche Gleichmacherei nicht ausradieren, ohne massiv in die Freiheit der Menschen einzugreifen. Eingriffe bedeuten letztlich Zwang: Quoten, Regulierung, Nivellierung. Das aber untergräbt Eigenverantwortung, Leistungsgerechtigkeit und die Vielfalt der Bildungswege und verletzt das Recht auf freie Berufswahl. Der Staat hat die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen zu schaffen – durch solide Grundbildung, durchlässige Wege zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung und finanzielle Entlastung bei echter Bedürftigkeit. Aber er darf nicht den Anspruch erheben, alle Lebensentwürfe über einen Kamm zu scheren.“

Quelle: AfD BW