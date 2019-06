Klimaschutz: VW-Betriebsratschef will energisches Handeln der Politik

Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats von Volkswagen, Bernd Osterloh, fordert von der Politik, nicht nur über Klimaschutz zu reden, sondern auch Taten folgen zu lassen. "Wir als Beschäftigte in der Automobilindustrie wollen unseren Beitrag gegen die Erderwärmung leisten", sagte Osterloh der "Welt am Sonntag".

Von der Politik "gleich welcher Partei" wünsche er sich "einen ähnlichen Mut: Die Regierenden in Bund und Ländern müssen endlich mit Macht die Voraussetzungen für den Einstieg in die E-Mobilität schaffen", so der VW-Betriebsratschef weiter. Dabei gehe es in erster Linie um den Ausbau der Ladeninfrastruktur, ohne die Elektroautos nicht angenommen würden. "Für mich ist klar: Wenn die Politik jetzt den Einstieg in die E-Mobilität verstolpert, bringt sie das Klima und unsere Arbeitsplätze in Gefahr", sagte Osterloh der "Welt am Sonntag". Er sitzt als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von Volkswagen und ist SPD-Mitglied.

Quelle: dts Nachrichtenagentur