AfD Bayern erreicht 7000 Mitglieder – ein starkes Zeichen des Aufschwungs

Die Alternative für Deutschland (AfD) Bayern freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Mitgliederzahl die Marke von 7000 erreicht hat. Mit diesem bedeutenden Meilenstein setzt die AfD ihren kontinuierlichen Aufwärtstrend im Freistaat fort.

„Wir sind stolz darauf, dass sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Bayern unserer Partei anschließen und sich aktiv für eine politische Veränderung engagieren“, sagt der Landesvorsitzende Stephan Protschka. „Diese Entwicklung bestätigt, dass unsere Positionen – insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Migration, Energie und Wirtschaft – auf immer breitere Zustimmung in der Bevölkerung stoßen.

Die wachsende Mitgliederzahl stärkt die AfD Bayern für die kommenden Herausforderungen auf Landes- und Bundesebene. Unser Ziel ist es, weiterhin die Stimme der Vernunft in Bayern zu sein und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger konsequent zu vertreten. Der Zulauf, den wir erleben, zeigt, dass viele Menschen die ideologischen Denkverbote der Altparteien satthaben und sich nach einer bürgernahen, ehrlichen Politik sehnen“.

Die AfD Bayern dankt allen Mitgliedern, Unterstützern und Wählern für das Vertrauen und blickt optimistisch auf die kommenden politischen Herausforderungen.

Quelle: AfD Bayern