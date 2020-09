Kramp-Karrenbauer nennt Deutsche Einheit "unser großes Glück"

Kurz vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Wiedervereinigung als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet. Kramp-Karrenbauer sagte der "Saarbrücker Zeitung": "Es bleibt viel zu tun und dennoch: Die Einheit war und ist unser großes Glück. Wir müssen es uns bewahren."

Kramp-Karrenbauer betonte weiter: "Wenn ich mir anschaue, wie sich Senftenberg in Brandenburg entwickelt hat - die Partnerstadt meines Heimatorts Püttlingen - dann kann ich aus persönlicher Perspektive feststellen, dass die deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte ist." Manchmal blicke sie "mit Schaudern" auf die deutsche Teilung zurück. Bemerkenswert sei für sie auch, "wie in der CDU Ost- und Westverbände zusammengewachsen sind. Das freut mich als Parteivorsitzende ganz besonders", so Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)