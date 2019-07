Gesetzliche Rentenkasse verfügt über üppige Reserven

Die gesetzliche Rentenkasse verfügt zur Mitte des Jahres über üppige Reserven. Die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage habe Ende Juni bei 37,97 Milliarden Euro, berichtet der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Daten der Rentenversicherung Bund.

Im Vergleich zum Juni 2018 sei die Reserve damit um fast vier Milliarden Euro gestiegen. Seit dem Jahreswechsel sei der Wert annähernd stabil, berichtet das Nachrichtenmagazin weiter. Erste Anzeichen eines langsameren Wachstums zeichneten sich noch nicht in den Rentenfinanzen ab, die Beitragseinnahmen sprudeln. Die niedrigen Zinsen stellen die Rentenkasse allerdings vor ein Problem: Sie darf einen Großteil der Mittel nur in Termingeldern mit einer Laufzeit von maximal zwölf Monaten anlegen. Dafür bieten ihr die Kreditinstitute fast ausschließlich negative Zinsen an. Bereits im vergangenen Jahr habe die Rentenkasse auf diese Weise mehr als 55 Millionen Euro verloren, berichtet der "Spiegel".

Quelle: dts Nachrichtenagentur