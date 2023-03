Chemieverband kritisiert Preisbremsen für Strom und Gas

Die im März angelaufenen Preisbremsen für Strom- und Gas sind aus Sicht der Industrie nicht ausreichend. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, sagte der "Bild":

"Dieser Winter war ein Ritt auf der Rasierklinge und die Lage unserer Branche in Deutschland ist nach wie vor kritisch. Die Hilfen werden zwar jetzt ausgezahlt, kommen bei vielen Unternehmen aber nicht an." Den Grund dafür sieht Entrup auch in der rechtlichen Ausgestaltung der Energiepreisbremsen: "Die Preisbremse ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Zu viele Restriktionen, zu viel Bürokratie. Eine Förderung, die erst kurz vor der Pleite greift, und nur einen Bruchteil der Mehrkosten abdeckt, geht völlig an der Realität vorbei." Laut VCI lagen die Energiekosten der Chemie im vierten Quartal 2022 rund 240 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2020.

Quelle: dts Nachrichtenagentur