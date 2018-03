Schäuble liebt Bach und kalte Kirchenbänke

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), bekennender Fan von Johann Sebastian Bach, hört in den Tagen vor Ostern gern die Matthäus-Passion - am liebsten im Freiburger Münster. Denn "dort sind die Bänke hart, und es ist kalt", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Ohne die Zumutung könne man den Genuss, den Bach bereithalte, nicht genießen, so Schäuble.

Die Matthäus-Passion packe ihn zweieinhalb Stunden lang. "Danach ist man ergriffen, aber auch erschöpft. So soll es sein." In seinen Passionen zeige Bach, wie der Mensch sei. "Der Mensch lügt, er verrät, er manipuliert, lässt sich manipulieren." Die ganze Politikgeschichte werde in den Passionen mit verhandelt. Nach dem Attentat auf den CDU-Politiker im Jahr 1990, hörte er im Krankenhaus Musik. "Wenn Sie als Frischverletzter regungslos auf dem Rücken liegen und eine lange und wache Nacht hinter sich haben, dann ist Musik am Morgen ein Segen",sagte Schäuble. Quelle: dts Nachrichtenagentur