Lokführergewerkschaft attackiert EVG wegen Haltung zu neuer DB-Chefin

Nach der Entscheidung für Evelyn Palla als künftige Bahnchefin kritisiert die GDL die Reaktionen der Konkurrenzgewerkschaft EVG, meldet dts unter Verweis auf Branchenberichte. Die GDL verlangt, die neue Vorstandsvorsitzende an klaren Maßstäben zu messen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer stellt der künftigen DB-Vorstandschefin Evelyn Palla einen kritischen, aber pragmatischen Prüfauftrag aus. Man wolle die Managerin an konkreten Verbesserungen bei Pünktlichkeit, Personalplanung und Infrastruktur messen. Die GDL wirft der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vor, mit voreiligen Bewertungen und Nähe zum Konzern die Interessen der Beschäftigten zu verwässern.

Evelyn Palla tritt das Amt in einer Phase anhaltender Störungen und Engpässe im Netz an. Der Druck, das operative Geschäft zu stabilisieren und Investitionen zu priorisieren, ist hoch. Aus Sicht der GDL muss die neue Spitze rasch Transparenz über Ausbauvorhaben, Werkstattkapazitäten und die Umsetzung von Tarif- und Arbeitszeitstandards schaffen, um Vertrauen in der Belegschaft aufzubauen.

Quelle: ExtremNews



