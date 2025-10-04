Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Altkanzlerin teilt aus – Kampfbegriff gegen Systemgegner?

Altkanzlerin teilt aus – Kampfbegriff gegen Systemgegner?

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
An der Basis brodelt es: Angela Merkel im Sturm (2017)
An der Basis brodelt es: Angela Merkel im Sturm (2017)

Bild: Eigenes Werk /OTT

In einem Fernsehinterview bekräftigt Angela Merkel ihre harte Linie gegenüber der AfD: Deren Weltbild verstoße gegen die Grundprinzipien des Grundgesetzes, so die Altkanzlerin. Die Aussage fällt vor dem Hintergrund anhaltender Debatten um Brandmauern und parlamentarische Abgrenzung.

Merkels Zuspitzung reiht sich ein in ihre wiederholte Kritik an Annäherungen konservativer Kräfte an die AfD – seit Jahresbeginn warnte sie vor Mehrheiten mit Stimmen der Rechtspopulisten und pochte auf klare Distanz. Inhaltlich begründet sie die Einordnung mit der von ihr gesehenen Abwertung von Minderheiten und einem elitären „Volk“-Begriff der AfD. Die Partei weist solche Vorwürfe zurück und spricht von politischer Kampfrhetorik.

Für Union und Koalition schärft das Interview die Frontlinien: Die CDU/FDP-Brandmauer bleibt Prüfstein in Ländern und Kommunen, während SPD und Grüne den Kurs begrüßen. Ob die Debatte jenseits symbolischer Markierungen zu konkreten Koalitionsaussagen und Parlamentspraxis führt, entscheidet sich in den nächsten Abstimmungen – und an der Reaktion der Wählerschaft.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
