Dr. Uwe Hellstern MdL: „Experten warnen vor Rückschritten beim Klimaschutz"

Dr. Uwe Hellstern MdL: „Experten warnen vor Rückschritten beim Klimaschutz“

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 13:28 durch Sanjo Babić
Dr. Uwe Hellstern (2022) Bild: AfD Deutschland
Dr. Uwe Hellstern (2022) Bild: AfD Deutschland

„Kretschmanns Regierung hat Baden-Württemberg zum ‚internationalen Maßstab‘ erklären wollen, aber nicht einmal das eigene Klimaschutzgesetz konsequent angewandt.“ Mit diesen Worten kommentiert der energiepolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL das miserable Zeugnis, das der Klima-Sachverständigenrat der Landesregierung ausstellte.

Dr. Hellstern weiter: „Ich fordere erneut einen Kurswechsel weg vom Alarmismus hin zu einer nüchternen, faktenbasierten, technologieoffenen Energiepolitik. Priorität haben Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Bezahlbarkeit. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, effiziente Investitionen, mehr heimische Erzeugung – inklusive moderner KWK, Wasserkraft und Geothermie –, Technologieoffenheit bei synthetischen Kraftstoffen sowie robuste Backups für wind- und sonnenarme Zeiten. 

Klimaschutz darf nicht zur Deindustrialisierung führen. Wir verlangen einen transparenten Maßnahmen- und Kostenplan, der reale Lastgänge, Netz- und Speicherausbau, Bürokratieabbau und den Schutz von Bürgern und Kommunen berücksichtigt. Der Bericht des Sachverständigenrats ist kein Freibrief für weitere Verbote! Baden-Württemberg braucht Energiepolitik, die auf der ökonomischen und ökologischen Realität basiert – technologieoffen, bezahlbar, zuverlässig. Dafür steht die AfD.“

Quelle: AfD BW

