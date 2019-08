rbb|24-Datenrecherche: Wer das Klima in Berlin und Brandenburg anheizt

Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde ist im Vorjahr der größte Klima-Emittent in Berlin und Brandenburg gewesen. 22,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente oder so viel rund zwei Millionen Durchschnittsbürger hat allein dieses Kraftwerk der LEAG ausgestoßen.

Das geht aus einer rbb|24-Auswertung der Daten der Deutschen Emissionshandelsstelle zu den 99 emissionshandelspflichtigen Anlagen in der Region hervor. Größter Emittent in Berlin ist das Steinkohlekraftwerk Reuter West von Vattenfall, das 2,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen hat.

Der Energiesektor ist verantwortlich für 85 Prozent aller Emissionen von großen, emissionshandelspflichtigen Anlagen in Berlin und Brandenburg. Die größten Klimagas-Ausstoßer außerhalb der Energiewirtschaft sind die PCK Raffinerie in Schwedt, das ArcelorMittal Stahlwerk in Eisenhüttenstadt so wie das Cemex Zementwerk in Rüdersdorf.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)