AfD: Bravo! Briten schieben illegaler Migration den Riegel vor!

Wer erinnert sich noch an die vor Gehässigkeit triefenden Medienberichte, als die Briten die freie Entscheidung trafen, die EU zu verlassen? Umso interessanter ein Blick über die gewonnene Unabhängigkeit ins abtrünnig gewordene Königreich seit dem Brexit. So wich die EU-Gängelung der Souveränität, die Abschaffung der britischen „GEZ“ wurde beschlossen und auch in Sachen Asylrecht haben die Briten seither massiv an den Stellschrauben gedreht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zum Positiven, denn bereits mehrfach wurde illegale Migration erschwert. Gut so! Die aktuellen Pläne der Regierung sehen jetzt sogar vor, illegal eingereisten Personen kein Asylrecht zu gewähren und diese nach Ruanda auszufliegen. Die Briten setzen das um, was auch bei uns Gang und Gäbe sein sollte. Wir als Alternative fragen: Wann endlich auch bei uns? Wir sind bereit für mehr!" Quelle: AfD Deutschland