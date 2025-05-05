„Monopol gefährdet Vielfalt“: Kulturstaatsminister Weimer plädiert für Aufspaltung Googles

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 24.09.2025
Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht in Googles Marktmacht eine Gefahr für Medienvielfalt und fordert die Zerschlagung des Konzerns, berichtet die dts Nachrichtenagentur unter Verweis auf einen ntv-Podcast. Auch wirtschaftlich seien Monopole nicht hinnehmbar.

Weimer argumentiert, die Konzentration von Macht, Medien- und Meinungsbildung bei einer großen US-Plattform gefährde den Wettbewerb und die öffentliche Debatte. Besonders problematisch seien Verlagerungen von Werbeerlösen sowie KI-gestützte Suchformate, die Inhalte von Medienpartnern verdrängen. Historische US-Beispiele zur Entflechtung von Monopolen bewertet er als Vorbild.

Seine Erwartung: In den kommenden Jahren könnte die Aufspaltung in den USA politisch mehrheitsfähig werden. Konkrete Schritte nannte Weimer nicht; er setzt jedoch auf eine Debatte, die kartellrechtliche Instrumente konsequenter nutzt und europäische Verfahren flankiert.

Quelle: ExtremNews

