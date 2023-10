Wüst fordert bundesweit Bezahlkarten für Asylsuchende

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) spricht sich in der Debatte um Leistungen für Asylbewerber für die bundesweite Einführung von Bezahlkarten aus. "Deutschland muss sich der Anziehungskraft seines sozialen Sicherungssystems bewusst sein und entsprechende Konsequenzen ziehen", sagte er der "Rheinischen Post".

"Ich halte eine schnellstmögliche bundesweite Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende für ein richtiges Signal", sagte der CDU-Politiker. "So wird sichergestellt, dass das Geld auch dahin fließt, wo es hin soll. Das ist ein pragmatischer Ansatz, um Fehlanreize für irreguläre Migration zu reduzieren", so Wüst. Am Freitag endet die Ministerpräsidentenkonferenz unter hessischem Vorsitz, bei der die Migrationspolitik eine zentrale Rolle spielt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur