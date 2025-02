Christian Lindner (FDP): "Mit den Grünen kann man die AfD nicht klein machen"

Christian Lindner (FDP) sieht die Politik der Grünen als Stärkung der AfD. "Die Grünen sind der Triggerpunkt der AfD", sagte der FDP-Vorsitzende auf dem außerordentlichen Parteitag in Potsdam gegenüber dem Fernsehsender phoenix. Deswegen schließe er auch "eine gemeinsame Regierungsbildung" mit den Grünen aus. Noch zuletzt hätten ,Die Grünen' im Bundestag "die Angebote ausgeschlagen, eine realistischere, geordnete Migrationspolitik zu machen".

Der Schulterschluss aller demokratischen Fraktionen sei an den Grünen gescheitert, so Lindner. "Und ich gehe noch weiter: Stagnation, das Gefühl der Bevormundung, das viele erwachsene Menschen in Deutschland haben, das Heizungschaos, die ideologische Klima- und Energiepolitik, die alles teurer macht und Arbeitsplätze kostet. Also ich kann nicht anders, aber ich muss sagen, das geht voll aufs Konto der Grünen." Alles was man tun müsse, "um die AfD klein zu machen", gehe nicht mehr mit Bündnis 90/Die Grünen.

Christian Lindner kritisierte zudem Friedrich Merz, der "ja jetzt vor der Wahl schon wieder so Avancen macht in Richtung SPD und Grüne". Das sei für ihn ein Indiz, dass es Merz "in Wahrheit nicht um einen Politikwechsel" gehe, sondern einzig darum, Kanzler zu werden. Das könne er biographisch verstehen, so Lindner, denn Merz habe ja "diesen Wettbewerb mit Angela Merkel". Aber es gehe nicht um einzelne Karrieren, sondern darum "Deutschland auf den richtigen Kurs" zu bringen. "Und ich halte das, was Friedrich Merz macht, also ein Flirt mit den Grünen, mit Robert Habeck, einfach für das Land nicht für richtig. Und ich glaube, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der CDU/CSU auch nicht", so Lindner bei phoenix.

