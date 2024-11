Banaszak sieht kaum Perspektive für Koalition mit Merz-CDU

Der designierte Grünen-Chef und Duisburger Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak will seine Partei bei der nächsten Bundestagswahl so stark machen, dass sich die anderen Parteien an den Grünen orientieren müssen. Dabei kritisiert er CDU und CSU scharf: "Die Frage, ob sich im Bund Schwarz-Grün wiederholen lässt, hängt aus meiner Sicht viel mehr an der Union als an uns", sagte Banaszak der "Rheinischen Post".

"Friedrich Merz erklärt andauernd, er möchte nicht mit diesen Grünen koalieren. Bisher sehe ich keinen Grund, mit dieser Union zu koalieren", so Banaszak weiter.



Der 35-Jährige hatte 2022 nach der NRW-Landtagswahl Schwarz-Grün mitverhandelt. "Wenn Merz sich bei Hendrik Wüst Ratschläge einholen möchte, steht der ihm bestimmt unterstützend zur Seite."



Banaszak soll am Parteitag der Grünen Mitte November neben Franziska Brantner zum neuen Parteichef gewählt werden. Seit 2021 ist er Mitglied des Bundestags, von 2018 bis 2022 war er neben Mona Neubaur Co-Vorsitzender der NRW-Grünen. Quelle: dts Nachrichtenagentur