AfD: Kirmes-Mörder war vorbestraft: Schauen Sie hin, Frau Faeser!

Wieder steht unser Land schockiert einem blutigen Messermord gegenüber. Und wieder muss man sich fragen, was der mutmaßliche Täter noch in Deutschland zu suchen hatte. Weil es sich wieder um einen polizeibekannten, vorbestraften Kriminellen handelt, der längst hätte abgeschoben werden müssen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der 21-jährige Kasache, der am Samstag auf der Kirmes in Münster einen 31-jährigen Familienvater mit einem Messerstich getötet haben soll, hatte bereits wegen Körperverletzung und Diebstahl eine Jugendstrafe verbüßt und sollte vor drei Jahren in seine Heimat abgeschoben werden. Dagegen hatte er geklagt, das Verfahren läuft noch. Und offenbar machte er munter weiter, denn er kam erneut ins Gefängnis, war zuletzt auf Bewährung „draußen“. Und konnte deshalb mit einem Stich ins Herz das Leben eines unschuldigen Bürgers beenden, der laut Zeugen einen Streit schlichten wollte. Und der nun eine Verlobte und ein Kind hinterlässt. Der mutmaßliche Täter stellte sich mittlerweile der Polizei – vermutlich weil er genau weiß, dass Messerstecher in Deutschland eher gehätschelt als bestraft werden.