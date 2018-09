Söder tritt in TV-Duell gegen Grünen-Spitzenkandidaten an

Der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann wird am 26. September in einem TV-Duell zur Bayern-Wahl gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) antreten. Das teilte der Bayerische Rundfunk am Montag mit. Grundlage für die Duell-Entscheidung ist demnach eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap vom 12. September, wonach die CSU auf 35 Prozent und die Grünen auf 17 Prozent kommen.

Die Grünen haben somit sechs Prozentpunkte Vorsprung zu den drittplatzierten Parteien SPD, Freie Wähler und AfD mit jeweils elf Prozent. Alle weiteren Parteien, die dieser Umfrage zufolge Chancen haben, in den Bayerischen Landtag einzuziehen, sollen am 28. September an einem 90-minütigen "Fünf-Kampf" teilnehmen, so der BR weiter. Die bayerische Landtagswahl findet am 14. Oktober statt. Den aktuellen Umfragen zufolge dürfte die CSU ihre absolute Mehrheit verlieren. Quelle: dts Nachrichtenagentur

