Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Brandmauer erneuert: Union erteilt AfD Absage

Brandmauer erneuert: Union erteilt AfD Absage

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Eigenes Werk /OTT

FinanzNachrichten.de verweist auf eine klare Absage der Unionsspitze; dpa-Berichte, u. a. von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen, dokumentieren die Position. Anlass sind Debatten über Kooperationen in Ländern.

Die Union begründet die Brandmauer mit fundamentalen Differenzen in Europa-, Außen- und Innenpolitik. Ziel blieben bürgerliche Bündnisse, nicht Kooperationen mit populistischen Kräften.
Politologen werten die Festlegung als strategisches Signal vor Wahlkämpfen. Damit sollen Koalitionsoptionen geklärt und Wählerbindung gesichert werden. 

Quelle: ExtremNews


