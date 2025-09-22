Brandmauer erneuert: Union erteilt AfD Absage
Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
FinanzNachrichten.de verweist auf eine klare Absage der Unionsspitze; dpa-Berichte, u. a. von der Süddeutschen Zeitung aufgegriffen, dokumentieren die Position. Anlass sind Debatten über Kooperationen in Ländern.
Die Union begründet die Brandmauer mit fundamentalen Differenzen in Europa-, Außen- und Innenpolitik. Ziel blieben bürgerliche Bündnisse, nicht Kooperationen mit populistischen Kräften.
Politologen werten die Festlegung als strategisches Signal vor Wahlkämpfen. Damit sollen Koalitionsoptionen geklärt und Wählerbindung gesichert werden.
Quelle: ExtremNews
Anzeige