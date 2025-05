Sänze: „Bayaz wird zum Schauspieler“

„Wenn sich ein Finanzminister mit einer Statistenrolle in einer Komödie brüstet, will er nur von dem Trauerspiel ablenken, als das sich seine Politik darstellt.“ Mit diesen Worten reagierte der finanzpolitische AfD-Fraktionssprecher Emil Sänze MdL auf die Rolle von Danyal Bayaz (Grüne) im SWR-coproduzierten Spielfilm „Nichtsnutze“.

Sänze weiter: "„Ein Schauspieler mit wenig Text in einem Film mit bezeichnendem Titel – besser kann sich der Finanzminister nicht beschreiben. Erst forderte er mit dem Berliner Finanzsenator eine ‚Reformkommission‘, um die Schuldenbremse ‚weiterzuentwickeln‘ – den neuen ‚Verschuldungsspielraum‘ setzten dann Merz & Co. um.

Er führt den Staat weg von seinen eigentlichen Aufgaben und frönt seiner Subventionitis in künstlichen Märkten wie Energie aus Windkraft oder Solaranlagen. Seine Politik basiert allein auf dem Prinzip Hoffnung: Der Hoffnung darauf, dass all die schuldenfinanzierten Investitionen einen vermeintlich grünen Wirtschaftsaufschwung in Gang setzen, der sich in Zukunft dann irgendwann mit erneuerbaren Energien von selbst tragen wird. In dieser Tragödie spielt Bayaz leider die Hauptrolle, und wir sind zum Zuschauen verdammt.“

Quelle: AfD BW