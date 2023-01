WEF-Treffen in Davos: Das Volk ist der Souverän!

Weiter heißt es darin: "Fast 2.700 Teilnehmer werden in dem Luftkurort erwartet. Darunter: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), Siemens-Chef Roland Busch und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.



Da Russland nicht am Tisch sitzen wird, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij erneut eine Eröffnungsrede halten soll, darf man geopolitisch wohl kaum mit Ausgewogenheit und differenzierter Debatte rechnen.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen erscheint das WEF-Treffen in Davos als ein Symbol dafür, dass sich große Teile der etablierten Parteien und Medien nicht nur in Deutschland immer stärker vom Volk entfernen. Anstatt solcher Elitenzirkel brauchen wir einen Politikwechsel, der sich daran erinnert, was in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte: Das Volk ist der Souverän!