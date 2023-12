AfD: Zwei Jahre Ampel – zweihundert Jahre Rückschritt!

Die Bilanz ist so verheerend, dass einen das nackte Grauen packt: In nur zwei Jahren haben Olaf Scholz und seine Ampelregierung es geschafft, Deutschland in allen Bereichen herunterzuwirtschaften. Unser Geld haben sie ins Ausland verschenkt oder für unsinnige Ökoprojekte verpulvert, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand haben sie Hunderttausenden illegalen Migranten geopfert. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Unsere Unternehmen haben sie ins Ausland vertrieben oder kaputt gemacht, unsere Kinder mit ihrem Geschlechter-Wahn körperlich und seelisch geschädigt. Sie haben uns Bürger verhöhnt und beleidigt, sich Korruptions-Skandale geleistet, wiederholt gegen das Grundgesetz verstoßen und unser Land auch noch zur Kriegspartei gemacht. Und zugleich zur absoluten Lachnummer in der Welt. Die Ampelregierung hat Halbzeit – und wir finden: Zwei Jahre sind mehr als genug! Bundeskanzler Olaf Scholz MUSS umgehend zurücktreten und seine unfähigen und peinlichen Minister mitnehmen. Es wird allerhöchste Zeit für eine Regierung, der das eigene Land und die Bürger am Herzen liegen – und nicht fremde Völker oder der persönliche finanzielle Vorteil. Und eine solche Regierung gibt es nur mit der AfD!"

Quelle: AfD Deutschland