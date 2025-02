Sozialverband fordert Begrenzung der Eigenanteile für Pflege

Angesichts der deutlich gestiegenen Eigenanteile für Pflegebedürftige im Heim fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine Begrenzung der Zuzahlung. "Pflege darf kein Luxus sein", sagte die Vorstandsvorsitzende des Verbands Michaela Engelmeier dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Fast 3.000 Euro Eigenanteil pro Monat für einen Heimplatz seien untragbar. "Die Politik muss handeln, die Eigenanteile begrenzen und die Länder in die Pflicht nehmen, damit sie endlich die Investitionskosten der Heime übernehmen - statt diese weiter auf Pflegebedürftige abzuwälzen", mahnte Engelmeier.



Langfristig führe kein Weg an einer Vollversicherung vorbei, die alle pflegebedingten Kosten decke. "Eine solidarisch finanzierte Pflege-Bürger-Vollversicherung ist gerecht und machbar." Das zeigten aktuelle Gutachten, so die Verbandschefin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur