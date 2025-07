AfD für Stärkung und Entbürokratisierung der Kindertagespflege – Fachkräfte fördern und angemessen bezahlen!

Die AfD-Fraktion setzt sich für eine Stärkung der Kindertagespflege in Bayern ein. In ihrem Antrag „Kindertagespflege im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz stärken!“ (Drs. 19/7142) fordert sie die Staatsregierung auf, eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen. So sind die einheitliche und dynamische Vergütung von Tagesmüttern und -vätern zu regeln und die Kosten für weiterbildungsbedingten Arbeitsausfall zu erstatten.

Und in dem Antrag „Einheitliche Regelungen zur Eignungsfeststellung und Qualifizierung in der Kindertagespflege im Freistaat Bayern“ (Drs. 19/7132) tritt sie für die Abschaffung unnötiger Hürden für Fachkräfte ein. Der arbeits- und -jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Franz Schmid, erklärt dazu: „Die Corona-Politik hat dazu geführt, dass viele Tagesmütter ihre Tätigkeit aufgeben mussten. Bis heute konnte das Niveau der Kindertagespflege vor Corona nicht wieder erreicht werden. Wir fordern deshalb einheitliche Vorgaben, insbesondere bei der Eignungsfeststellung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Fachkräfte noch einen Qualifizierungskurs absolvieren sollen. Eine Begründung blieben uns die anderen Parteien schuldig. Unseren Antrag haben sie trotzdem abgelehnt.“ Elena Roon fügt als familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion hinzu: „Pädagogisch ausgebildete Fachkräfte bringen alle notwendigen Kompetenzen mit. Leider werden sie durch überflüssige Zusatzprüfungen ausgebremst. Bürokratie-Abbau und Flexibilisierung wären wichtige Maßnahmen, um die Kindertagespflege zu stärken und das Berufsbild attraktiver zu machen. Es ist unverantwortlich, dass die Altparteien die nötigen Reformen blockieren. Damit verhindern sie wichtige Verbesserungen für Familien, Kinder und Fachkräfte.“ Quelle: AfD Bayern