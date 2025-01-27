„Ohne Straßen kein Wachstum!“ Connemann stärkt Schnieder den Rücken

Nach dts-Angaben bekräftigt MIT-Chefin Gitta Connemann in der BILD die Unterstützung für Wirtschaftsminister Patrick Schnieder (CDU) im Etatstreit. Sie fordert Sanierung, Aus- und Neubau von Straßen.

Connemann argumentiert, Logistik und Mittelstand seien auf leistungsfähige Verkehrswege angewiesen. Neben Sanierungen nennt sie explizit den Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. Die Debatte über die Verteilung der Haushaltsmittel auf Straße, Schiene und Wasserstraßen bekommt damit zusätzlichen Druck aus der Union.

Ihr Appell an die Koalition: Wachstum dürfe nicht auf der Strecke bleiben. Die Forderungen richten sich an Haushalts- und Verkehrspolitiker, die den Investitionspfad trotz enger Kassen verstetigen sollen.

Quelle: ExtremNews



