Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik „Ohne Straßen kein Wachstum!“ Connemann stärkt Schnieder den Rücken

„Ohne Straßen kein Wachstum!“ Connemann stärkt Schnieder den Rücken

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 08:26 durch Sanjo Babić
Gitta Connemann (2025)
Gitta Connemann (2025)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach dts-Angaben bekräftigt MIT-Chefin Gitta Connemann in der BILD die Unterstützung für Wirtschaftsminister Patrick Schnieder (CDU) im Etatstreit. Sie fordert Sanierung, Aus- und Neubau von Straßen.

Connemann argumentiert, Logistik und Mittelstand seien auf leistungsfähige Verkehrswege angewiesen. Neben Sanierungen nennt sie explizit den Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. Die Debatte über die Verteilung der Haushaltsmittel auf Straße, Schiene und Wasserstraßen bekommt damit zusätzlichen Druck aus der Union.

Ihr Appell an die Koalition: Wachstum dürfe nicht auf der Strecke bleiben. Die Forderungen richten sich an Haushalts- und Verkehrspolitiker, die den Investitionspfad trotz enger Kassen verstetigen sollen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nichte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige